Benfica potvrdila odlazak Mourinha: Evo koliko ga je Real platio

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AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Nakon što je okončana predsjednička bitka u Realu, okončana je i saga oko povratka Joséa Mourinha u Madrid.

Benfica je u utorak navečer potvrdila da je Real Madrid platio traženih 15 milijuna eura na ime odštete za dovođenje trenera Joséa Mourinha.

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“Real Madrid službeno je potvrdio namjeru da angažira Joséa Mourinha za iznos odštete od 15 milijuna eura, trener je dao svoj pristanak. Hvala ti José”, poručili su iz Benfice.

Nekoliko minuta kasnije, portugalski klub je objavio još jednu stvar koju smo znali – Mourinhov nasljednik na klupi je Marco Silva koji je stigao iz Fulhama i koji je s Benficom potpisao ugovor na dvije sezone.

Real je prethodno i službeno prekinuo suradnju s Álvarom Arbeloom koji je vođenje momčadi preuzeo nakon Xabija Alonsa.

Mourinho je u Realu već bio u razdoblju od 2010. do 2013. godine. Već se neko vrijeme spekulira da rukovodi prijelaznim rokom i priprema momčad za sljedeću sezonu, a sada se čeka samo službena objava Kraljevskog kluba kako bi njegovo preuzimanje klupe postalo službeno.