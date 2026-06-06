Alžir gori: Pogledajte spektakularne scene proslave titule

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Deseti put u povijesti, a treći put zaredom, MC Alger je osigurao naslov prvaka Alžira, a navijači su proslavili ovaj uspjeh kao da im je prvi.

Ulice glavnog grada Alžira preplavile su desetine tisuća navijača, nebo su obasjale tisuće baklji i vatrometi, a slike neviđenog slavlja obilaze svijet. Rijeke ljudi slijevale su se ulicama uz pjesmu, a najvjernijih pristalica bilo je čak i na krovovima zgrada.

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MC Alger je tako treći put uzastopno postao prvakom države, što je ogroman uspjeh za klub koji je do 2024. godine na naslov čekao punih 14 godina.

🚨 C’EST QUOI CETTE FOLIEEE !?! 🎆🤯 Le MC Alger a fêté hier soir son 10ème TITRE de champion d’Algérie. 🏆🇩🇿 La vidéo de DINGUE. 🤩pic.twitter.com/KkTXcztYwA — Actu Foot (@ActuFoot_) June 5, 2026

Iako se još prije mjesec dana znalo da će titula biti obranjena, velika proslava bila je na čekanju sve do posljednjeg susreta. Službena dodjela pehara obavljena je u petak navečer, što je ujedno bio i povod za početak neviđenog slavlja na ulicama.