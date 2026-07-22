Afrikanci su stali iza Infantina, a jasno je i zašto

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AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

Predsjednik Afričke nogometne federacije (CAF) Patrice Motsepe pružio je podršku predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu, koji se kandidira za reizbor, ali se suočio s kritikama tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Infantino se tijekom nedavnog Svjetskog prvenstva našao na udaru javnosti nakon niza kontroverzi, od uvođenje pauze za vodu, ideje o proširenju natjecanja na čak 64 reprezentacijem te odluke o odgodi suspenzije američkog napadača Folarina Baloguna nakon poziva Donalda Trumpa.

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“Donijeli smo odluku da podržimo Infantina. On nije samo dobar prijatelj, on je vjeran prijatelj, odan Africi,” kazao je predsjednik CAF-a.

“Cijenim njegovu duboku ljubav prema nogometu, njegovu nepokolebljivu predanost sportu globalno i njegovu podršku Africi,” dodao je Motsepe.

Afrika je na SP-u imala rekordnih deset predstavnika, od kojih se devet plasiralo u nokaut fazu.

“Gianni je odigrao ključnu ulogu u proširenju mogućnosti afričkih nacionalnih momčadi na međunarodnoj sceni,” istaknuo je 64-godišnji Južnoafrikanac i dao do znanja zašto im je u interesu podržati predsjednika koji inzistira na daljnjim proširenjima SP-a

Očekuje se da će se Infantino, koji je 2016. naslijedio Seppa Blattera na mjestu predsjednika FIFA-e, 2027. ponovno kandidirati za četvrti mandat na čelu krovne nogometne organizacije svijeta.

Afrika je posebno utjecajna u FIFA-i, a sa 54 članice CAF čini najveći glasački blok. Nedavno je i južnoamerička federacija (CONMEBOL), također podržala Infantina.

Međutim, nezadovoljstvo tinja među nekim europskim tijelima i savezima, otvarajući vrata kandidatu kojeg bi možda podržala Europa.

Predsjednik Španjolske nogometne lige, Javier Tebas, na primjer, u utorak je optužio FIFA-u za “uništavanje nogometne industrije”.