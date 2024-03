Problematične vijesti za Piksija: Mitrović ‘out’ od jednog tjedna do četiri mjeseca

Podijeli :

AP Photo via Guliver Image

Nimalo dobre vijesti stižu iz Saudijske Arabije, pogotovo za izbornika Srbije Dragana Stojkovića.

Aleksandar Mitrović postigao je dva gola na gostovanju Hilala Shababu prije nego što je sredinom prvog poluvremena zamijenjen zbog ozljede.

Kako u nedjelju pišu saudijski mediji, Mitrović bi na kraju mogao završiti na operacijskom stolu.

„Ako oštećenje ne bude veliko, oporavak bi mogao trajati od jednog do tri tjedna. Međutim, ako se ispostavi da je oštećenje drugog stupnja i da postoji djelomično oštećenje, liječenje bi moglo potrajati i do mjesec i pol dana. Najgori scenarij je odsustvo od tri do četri mjeseca, ako bude postojala potreba za operacijom“, piše u petak Al Ain.

Novi tjedan donijet će nova snimanja i detaljne preglede, Srbiju čeka nastup na Euru, pa će se više znati hoće li Mitrović biti spreman.