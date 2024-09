Od Kutine do Championshipa: ‘Odbio sam MLS i Serie A, sad se želim nametnuti Daliću’

Podijeli :

U jedva nešto više od godine dana Ante Crnac prošao je dovoljno toga za nekoliko godina karijere. Još u kolovozu 2023. igrao je za Slaven Belupo, a od tada do danas već je prošao igranje u poljskoj Ekstraklasi, Europskoj ligi i sada engleskom Championshipu i to u jednom od klubova koji pretendira na Premier ligu.

Hrvatski nogomet u Premier ligi trenutno predstavljaju samo Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, no to bi se kroz 12 mjeseci moglo promijeniti. Ante Crnac (20) i njegov Norwich “digli su dva prsta“ za povratak u englesku elitu, iz koje je klub ispao 2022. godine.

Nakon šest kola tu su negdje na sredini tablice, 11. mjestu, s osam bodova. Znamo da u Championshipu prva dva u poretku idu izravno u Premier ligu, a za preostalu treću ulaznicu bore se klubovi između trećeg i šestog mjesta. E, upravo je to minimalan cilj Norwicha ove sezone, biti među tih šest i tako izboriti dodatnu šansu za promociju.

Da će biti lako, neće. Znamo i koliko je drugi razred engleskog nogometa kompetitivan i naporan (46 kola u ligaškom dijelu), no žuto-zeleni “Kanarinci“ vjeruju da su u Crncu dobili pravo pojačanje koje će im pomoći ostvariti cilj.

Crnac je, podsjetimo, krilni napadač rodom iz Siska. Odrastao je u Kutini te preko Moslavine i Dinama stigao u Slaven Belupo. Ondje je u suradnji s Arberom Hoxhom, današnjim igračem Modrih, sijao strah protivničkim obranama.

Nakon što je prošlu sezonu odradio jako dobro u poljskom Rakowu – uz devet golova i šest asistencija ukupno kroz domaće prvenstvo i Europsku ligu – ovog je ljeta potpisao za Norwich za 11 milijuna eura. Do sada je zaigrao u pet utakmica, od toga četiri u Championshipu i jednom u EFL kupu. Uglavnom je starter, ali prvi gol ili asistenciju još čeka.

Kakvi su prvi dojmovi novog kluba, sve se brzo odvilo?

“Sve je super, Norwich je velik klub. Dobro je posložen, imaju nevjerojatan kamp. Ima sve da se osjećaš kao pravi nogometaš”, počeo je Crnac u razgovoru za Sport Klub.

Kako su vas suigrači prihvatili?

“Bilo mi je malo čudno jer sam prvi put došao u klub gdje nema nitko naš, s ovih prostora. Ali dečki su korektni, pomažu mi puno, s trenerom puno pričam. On me htio osobno dovesti.“

Je li vam neobično da ste još do prije 13 mjeseci bili u Koprivnici, a sada ste u Championshipu, tako blizu čuvene Premier lige?

“Da, stanem ponekad pa malo razmislim o tome, ali trudim se svaki dan kako bih što prije napredovao do što višeg nivoa. Znam koliko je stepenica do toga, idem polako.“

Je li bilo dvojbe oko prihvaćanje ponude Norwicha?

“Zvao sam prijatelje, ljude koji su prošli takve transfere i pitao ih je li to dobra odluka. Npr. Vladana Kovačevića (op.a. bivšeg suigrača iz Rakowa) koji je otišao u Sporting, s Franom Tudorom, prijateljima iz Hrvatske… Kroz te razgovore odlučio sam s obitelji i agentom prihvatiti ponudu.“

Jeste li morali proći neku inicijaciju kao novi igrač?

“Nisam još. Ne znam kakvi su običaji u Engleskoj, ali vjerojatno me to čeka, ha-ha.“

Norwich je relativno blizu Londona, udaljen 150 km, jeste li ga uspjeli obići?

“Nisam ga još vidio puno. Samo kad sam išao na stadion, a on je u centru grada. Cijelo vrijeme sam u kampu na treninzima, imali smo već i nekoliko gostovanja. Smješten sam u hotelu dok ne nađem stan. Iz kluba će mi pomoći. Koliko sam čuo od igrača tamo, grad je vrlo miran i dosta igrača koji su igrali u Norwichu vrate se onamo živjeti kad završe karijere.“

Kakav je dojam prvih utakmica Championshipa u smislu tempa i intenziteta?

“Tempo je… Ma, ne znam kako to opisati. Ide se od prve sekunde 100 na sat! Ako ne ideš 100 posto u duel, sigurno ga gubiš, samo te odnesu. Tereni su izvanredni, a stadioni su svi s tribinama uz teren, svi puni, još i to englesko navijanje koje mi se baš sviđa…“

Prema Transfermarktu ste na diobi najskupljeg pojačanja u povijesti Norwicha, uz još četvoricu igrača. Stvara li to pritisak?

“Ne znam kako oni gledaju na to, ali ja se koncentriram samo na to da budem sve bolji i napredujem. Poslije ćemo vidjeti kako će ispasti.“

Ambicije kluba?

“Ući u Premier ligu izravno ili kroz doigravanje. Mislim da je to realno, da budemo u igri. Relativno je nova momčad, novi je i trener. Tek sad polako počinje sve sjedati na svoje mjesto.“

Usporedba Championshipa i HNL-a?

“Mislim da bih trebao pričekati još malo da mogu potpuno usporediti, ali čini mi se da je ovdje dosta taktički organiziranije, u Engleskoj. A opet, Dinamo je Dinamo, pobjeđivao je i Tottenham i Chelsea…“

U Rakowu ste često igrali na devetki, leđima okrenuti golu, a ovdje više igrate na prirodnoj krilnoj poziciji?

“Plan je igrati na krilu, na papiru. No, u zbilji uvlačim se često u sredinu i više igram iza napadača, nego na krilu. To mi i odgovara. Naučio sam u Poljskoj dosta tih malih trikova koji mi olakšavaju igru. Meni je to bila nova pozicija, ali mislim da sam dobro igrao i mogu odraditi i tu poziciju.“

Planira li se i nabacivanje ponešto mišića ili ne žele riskirati gubitak vaše brzine?

“Imaju sve isplanirano. Imaju nutricionista, kondicijskog trenera i oni sve planiraju kako da te ojačaju, ali da ne izgubiš na brzini. A brzina je meni bitna.“

Jeste li se već ‘upoznali’ s tradicionalno tvrdim gorostasima među engleskim braničima, koji nogometno nisu nužno top, ali su fizički moćni? Ima i jedan prikladan izraz za takve igrače, onako u žargonu, ali ‘ajde da ipak ostanemo politički korektni nećemo ga izgovoriti ni napisati…

“Evo sjećam se jednog iz utakmice protiv Sheffielda. Možete provjeriti, desni stoper ima 2,05 m i sigurno 100 kila. Bilo je teško, pogotovo na korneru. Čuvao sam ga, OK i ja sam visok 1,90, ali pored njega ne izgledam tako, ha-ha…“

Je li bilo interesa iz nekih drugih liga?

“Bilo je iz Amerike, Serie A i Serie B, pa Njemačke, Španjolske… S Norwichom se pričalo od početka i dogovoreno je da bude rekordan transfer. I njima i meni svidjelo se sve odmah.“

Nije vam privlačan taj glamur u Americi?

“Ne gledam toliko kakav će mi biti grad, nego klub i kakvu ću priliku dobiti. Još sam mlad, a kasnije kad budem stariji možda ću drugačije razmišljati.“

Ugovor je pretpostavljamo dobar, nećemo u detalje, ali hoćete li se počastiti nečime?

“Jedino ću počastiti roditelje i sestru koji su najzaslužniji za ovo. Proslavit ću s njima. Sebi neću ništa pokloniti.“

Evo igrat će baš Dinamo i Borussia Dortmund u Ligi prvaka, vaša dva najdraža kluba?

“Što se mene tiče, Dinamo ima šanse. Mislim da će pobijediti. Za mene će uvijek pobijediti.“

U reprezentaciji do 21 godine dobili ste novog izbornika Ivicu Olića?

“Meni se jako sviđa kao trener i osoba. Pričao je sa mnom i nasamo i na terenu. Treninzi su zanimljivi, igračima se također sviđaju. Kad ti je takva osoba trener, a napravio je veliku karijeru, daješ svaki trening sve od sebe.“

Je li cilj nametnuti se i izborniku A vrste Zlatku Daliću na putu do Svjetskog prvenstva 2026.?

“Reprezentacija je naravno san svakog nogometaša u Hrvatskoj, pa tako i mene. To mi je svakako cilj, ali imam još dosta posla do toga.“