Messi: Gdje ću završiti karijeru? Gotovo sigurno u Inter Miamiju

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Argentinski nogometaš Lionel Messi najavio je kako će vrlo vjerojatno Inter Miami, klub čiji dres trenutačno nosi, biti posljednji u njegovoj veličanstvenoj karijeri.

Izjavio je to Messi argentinskim novinarima koji su posjetili reprezentaciju koja je aktualni svjetski prvak i trenutačno se priprema za skorašnju Copa Americu.

„Čitav život igram nogomet i teško mi je napustiti ga. Nisam spreman za to. Čak me pomalo strah što će doći taj dan kada ću morati otići. Da, ako me danas pitate gdje ću završiti karijeru gotovo sigurno je to Inter Miami“, rekao je 36-godišnji Messi koji je na posljednjem Svjetskom prvenstvu, kojeg je prije dvije godine organizirao Katar, vodio svoju Argentinu do naslova svjetskog prvaka.

Veliki dio fantastične karijere Messi je proveo u Barceloni te je za prvu tamošnju momčad igrao od 2003. do 2021. godine. Potom je prešao u PSG i naknadno se prošle godine preselio u MLS ligu, u Inter Miami.

Trenutačno je njegova momčad vodeća na ljestvici Istočne konferencije, a u aktualnoj sezoni Messi je jedan od najboljih igrača cijele lige s 12 pogodaka i 12 asistencija. Messi ima valjani ugovor s klubom s Floride do kraja 2025. godine.

Messi je za Argentinu u karijeri odigrao 181 utakmicu te je postigao 106 pogodaka, najviše u povijesti ove reprezentacije.