Međunarodni dječji nogometni spektakl Dalmatinko Cup u Zadar dovodi preko 3.500 sudionika i Lothara Matthausa

Sve je spremno za novi Dalamtinko Cup.

Deveto izdanje Dalmatinko Cupa, međunarodnog nogometnog turnira za dječake i djevojčice uzrasta od 8 do 14 godina, dolazi u regiju Luke Modrića te okuplja čak 220 timova iz 22 zemlje i s 3 kontinenta, koji od 30.05 do 02.06.2024. nastupaju na 9 terena u Zadru i diljem Zadarske županije.

Lothar Matthaus-jedan od 20 najvećih igrača u povijesti nogometa na Dalmatinko Cup dolazi kao trener i voditelj momčadi TSV Grunwald te gost panela More than Football na zadarskom Forumu.

Gosti Dalmatinka su i Samir Handanović,bivši igrač i trenutno jedan od skauta Inter Milana, Manuel Baum,direktor nogometne akademije RB Leipziga, Branko Strupar,legenda Belgijskog nogometa, Saša Bjelanović, sportski direktor NK Istra te Tomislav Rogić, trener vratara u SS Lazio.

Dalmatinko Cup osnovan je 2016. godine s jasnom misijom da omogući djeci iz Hrvatske i drugih zemalja igranje nogometa s vršnjacima na profesionalno organiziranom natjecanju, bez obzira na narodnost, vjeru, rasu ili spol.

Lokalnim klubovima na Dalmatinku će se pridružit pozamašna lista inozemnih timova: Fenerbahce, Shakthar Donetsk, Sunderland, Monza, TSV Grunwald, Zaglebie Zagrzje, Slask Wroclaw, Gornik, Bunyodkor, Genk, Brasov, Timisoara, Dumbravita, Ferencvaros, MTK, Aktobe, Sarajevo, Željezničar, Olimpija, Celje, Domžale,Vojvodina, Dinamo, Hajduk, Lokomotiva, Istra, Rijeka, Prishtina i drugi.

SCORE FOR MORE

Podrška mladim igračima i Dalmatinko Cupu pristiže od velikog broja nogometnih zvijezda, poput Takumi Minamina, člana AS Monaca i japanske nogometne reprezentacije. Sportski brend DO WE, ujedno jedan od partnera turnira, čiji je pokretač i hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić, za svaki postignuti gol na turniru, u humanitarnoj akciji Score for More, donira sredstva za Športsko Rekreativnu Udrugu Osoba i Djece s Invaliditetom“Vjeruj i djeluj”.

DALMATINKO FUN & ENTERTAINMENT ZONA NA ZADARSKOM FORUMU 31.5. i 1.6.

Dalmatinkov slogan More than Football garantira pravi spektakl kroz promociju sportskog načina života kod mladih, timskog duha, humanosti i međusobne suradnje.

Uz 9 nogometnih terena, Dalmatinkov tabor će zaposjesti i Zadarski Forum na kojem će svi moći uživati u gledanju finala Lige prvaka, pop-up marketu „HI – Old Town, New Ideas” Subsoccer terenu za igru te ostalim sadržajima poput kids cornera, fresh cornera, te prijenosu finala Lige Prvaka.

Centralno događanje Dalmatinko Fun & Entertainment zone na Forumu je panel „MORE THAN FOOTBALL“.

JEDAN OD NAJVEĆIH DJEČJIH TURNIRA U EUROPI

Uz ekipe i službene osobe klubova stiže roditeljska navijačka pratnja pa organizatori procjenjuju da će u Zadar i Zadarsku županiju povodom Dalmatinka u vikendu predsezone doći preko 6.500 osoba