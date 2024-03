Emotivno pismo mladog Endricka: ‘Ako Modrić misli da sam vrijedan…’

Podijeli :

AP Photo/Alastair Grant via Guliver

Nakon što je zadivio svijet postigavši gol za pobjedu 1:0 na Wembleyju u prijateljskom okršaju protiv Engleske, Endrick se još malo približio javnosti.

O svom odrastanju, neimaštini i prvim nogometnim koracima Endrick je pričao u pismu malom bratu za The Players Tribune. U jednom je dijelu spomenuo i Luku Modrića. Endrick od ovog ljeta postaje igrač Real Madrida.

“Kad sam bio mali, nisam imao mobitel ni ništa pa sam od svoje 7-8 godine posuđivao mamin kompjuter i gledao vrhunce utakmica Real Madrida. Znam da si premlad da se sjećaš ovih imena, ali bio sam opsjednut tom momčadi 2013./14 s Cristianom, Modrićem i Benzemom. To je bio moj ulaz u povijest kluba”, napisao je Endrick pa opisao anegdotu nakon prvog susreta s hrvatskim kapetanom, koja je na njega ostavila snažan dojam.

VEZANA VIJEST VIDEO: Realovo ‘čudo od djeteta’ za poraz Engleza na Wembleyju VIDEO: Ove scene su obišle svijet – pogled u budućnost još moćnijeg Reala

“Najviše se sjećam kada sam ušao u svlačionicu i Modrić mi se obratio. Visio je dres s brojem 10, a on je pokazao na sjedalo do sebe i rekao: ‘Broj 9 i broj 10. Tko zna… sljedeće sezone, možda ćeš sjediti pokraj mene.‘ To mi je zaista ostalo pri srcu. Pomislio sam – čovječe, ako Modrić vjeruje da sam vrijedan nositi broj 9, onda sam ja prava stvar!”

Nabrojao je ciljeve koje ima, a kao zadnji dodao:

“Imao sam zapravo još jedan cilj, ali neću ga nabrajati jer je već postignut. Taj cilj je da živite život kakav želite, što god to bilo. Ti samo uživaj u svom životu kako želiš , brate. To je moj dar tebi. Život koji trenutno živimo nije došao niotkuda. Zasluženo je, mukotrpnim radom i puno suza. Mama uvijek kaže da jedna greška može sve raspasti i u pravu je. Onog trenutka kada zaboravimo odakle smo došli, riskiramo da izgubimo put. Zato vam poklanjam ovaj dar povijesti naše obitelji.

Mama jede stari kruh.

Tata spava ispod kabine za prodaju karata.

Mama plače u kupaonici.

Tata plače na kauču.

Neka ga uvijek čuvaš u svom srcu.

Volim te brate.

Iz dubine srca,

Endrick Felipe Moreira de Sousa, napadač.”

Cijelo pismo pročitajte ovdje.