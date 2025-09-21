Noćna mora Osijeka se nastavlja: Istra preokrenula rezultat i slavila na Aldo Drosini

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

U susretu sedmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Istra 1961 je preokretom na Aldo Drosini pobijedila Osijek sa 2-1.

U premijeri pod vodstvom novog trenera Španjolca Oriola Riere, momčad iz Pule je slavila protiv Osijeka.

Gosti su poveli u 39. minuti golom Naila Omerovića, izjednačio je Antonio Maurić u 65. minuti, a pobjedu domaćinu donio je Saydou Bangura golom u 81 minuti.

Prvi su zaprijetili gosti, Omerović je u sedmoj minuti pucao sa 17 metara, ali je Kolić obranio skrenuvši loptu u korner. U 20. minuti je uzvratila Istra, no Prevljak je loše reagirao u izglednoj situaciji.

Tri minute kasnije ponovo prijete gosti, no udarac Šopova je završio u okviru gola. U 25. minuti opasno je bilo pred vratima gostiju. Lončar se probio iz drugog plana, ali je pucao pokraj vratiju Malenice.

U 39. minuti Osijek je zasluženo poveo. Čolina je prizemnom loptom uposlio Omerovića koji je krasno pogodio u donji lijevi kut. Bio je to njegov peti pogodak ove sezone čime se izjednačio s Kulenovićem na vrhu liste najboljih strijelaca SHNL-a.

Omerović je u 52. minuti imao još jednu sjajnu priliku. Vrbančić je odlično prošao sredinom terena i idealno proigrao Jakupovića na lijevoj strani. Ovaj je odmah proigrao Omerovića u sredini koji je prevario Tarabu i golmana Kolića i onda promašio gotovo prazna vrata.

Kazna je stigla deset minuta kasnije. Radošević je pucao sa 20 metara, Malenica je neuvjerljivo odbio loptu do Maurića koji s desetak metara pogađa lijevi kut.

Puljani su u 81. minuti okrenuli rezultat. Bangura je dobio loptu pred vratima, njegov prvi udarac je blokiran, ali je iz drugog pokušaja zabio u donji desni kut za 2-1.

Četiri minute kasnije Osijek je mogao izjednačiti, Omerović je pucao, lopta se odbila točno na noge Živkoviću koji je sa svega nekoliko metara promašio nemoguće.

Istra je ovom pobjedom skočila na sedmo mjesto s osam bodova, a Osijek je osmi s dva boda manje.