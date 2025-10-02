NOAH – RIJEKA UŽIVO OD 18.45: Riječani u europskoj premijeri traže popravak dojma

Nogometaši Rijeke u 18.45 gostuju kod armenskog Noaha u okviru prvog kola Konferencijske lige. Momčad s Rujevice putuje na daleko gostovanje u nadi da će popraviti dojam nakon katastrofalnog ulaska u sezonu. Podsjetimo, Rijeka u ovom trenutku drži tek deveto mjesto ljestvice HNL-a, stoga je za Victora Sancheza i njegove trupe apsolutni imperativ na pravi način započeti ovosezonsku europsku avanturu.
17:39
Stigli su sastavi!
RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Husić, Radeljić, Devetak - Petrovič - Lasickas, Fruk, Janković, Menalo - Adu-Adjei
NOAH: Fayulu - Boakye, Saintini, Mouradian, Sualehe - Oshima, Eteki, Sangare - Helder Ferreira, Mulahusejnović, Jakoliš
16:40
Evo tko sudi utakmicu Noah - Rijeka, već je sudio u HNL-u
Glavni sudac utakmice je Radoslav Gidzhenov iz Bugarske. Riječ je o 34-godišnjaku za kojeg će ovo biti osmi sudački nastup u Konferencijskoj ligi. Zanimljivo, već je sudio jednu utakmicu HNL-a u sezoni 2022/2023 u utakmici Varaždina i Gorice koja je završila rezultatom 2:1. Tada je pokazao tri žuta kartona.
16:34
Sandro Perković o Rijeci: Pratim što se događa u HNL-u
Sandro Perković, bivši trener Dinama trenutno vodi armenskog prvoligaša, a evo što je poručio na jučerašnjoj konferenciji za medije:
"Gledao sam neke utakmice Rijeke, pratim što se događa u HNL-u, vidio sam i utakmicu protiv Istre u kojoj Rijeka nije izgledala loše. Momčad se nije puno promijenila, otišli su Selahi i Djouahra, ostali su i dalje ovdje, neki novi su došli. Stigao je novi trener, novi su zahtjevi, drugačiji stil nogometa i treba neko vrijeme da stvari sjednu na svoje mjesto. Znamo mi ovdje snagu Rijeke, znamo da ta momčad sigurno može bolje nego što trenutno izgleda. I sigurno će kad-tad proigrati", zaključio je.
16:31
Ovo su 22 igrača koje Rijeka ima na raspolaganju u KL
Rijeka je na svoj 'europski popis' stavila 22 igrača. Kompletnu listu imena možete pogledati OVDJE.
16:30
Radeljić: Nadamo se da će ovo gostovanje biti prekretnica
Stjepan Radeljić i Victor Sanchez najavili su na konferenciji za medije premijernu utakmicu Rijeke u Konferencijskoj ligi. Više pročitajte OVDJE.
