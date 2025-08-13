Njemački stoper odlazi od Modrića, pojačat će ambiciozne Svrake

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Carabellix via Guliver

Njemački branič Malick Thiaw prešao je iz Milana u Newcastle United, objavio je engleski prvoligaš kasno u utorak.

Financijske pojedinosti transfera nisu objavljene, ali britanski mediji pišu da je Newcastle platio za 24-godišnjeg Thiawa oko 34,6 milijuna funti (46,69 milijuna dolara).

Thiaw je bio ključni dio Milanove obrambene postave prošle sezone i upisao je 31 nastup u svim natjecanjima za talijanski klub koji je sezonu završio kao osmi.

Također je tri puta nastupio njemačku reprezentaciju, ali su sva tri nastupa bila u 2023. godini.

“Jako smo zadovoljni što imamo Malicka s nama. On je igrač kojem se dugo divim i netko tko će dodati pravu kvalitetu našim obrambenim opcijama”, izjavio je trener Newcastlea Eddie Howe.

Thiaw je treće pojačanje Newcastlea u ljetnom prijelaznom roku, nakon dolaska krilnog napadača Anthonyja Elange iz Nottingham Foresta i vratara Aarona Ramsdalea na posudbu iz Southamptona.

Newcastle, koji je prošle sezone završio na petom mjestu i osigurao mjesto u Ligi prvaka, započinje svoju sezonu u Premier ligi gostovanjem kod Aston Ville u subotu.