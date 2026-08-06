Njemački kroničar govorio o Vuškoviću: Ima samo jednu manu

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Luka Vušković (19) ovog je ljeta ostvario veliki transfer iz Tottenhama u Brighton, vrijedan 53 milijuna eura, a uz moguće bonuse ukupna vrijednost mogla bi narasti i iznad 58 milijuna eura.

Bivši igrač Hajduka prošlu je sezonu proveo na posudbi u HSV-u, gdje je ostavio odličan dojam u njemačkoj Bundesligi, dok za Tottenham nije zabilježio nijedan nastup u Premier ligi.

O njegovom razvoju tijekom boravka u Njemačkoj za portal The Argus govorio je Henrik Jacobs, novinar Hamburger Abendblatta koji već 12 godina prati HSV. Prema njegovom mišljenju, Vušković je tijekom sezone u Hamburgu napravio velik iskorak, posebno na mentalnom planu, jer je kao 18-godišnjak preuzeo veliku odgovornost u momčadi.

Jacobs smatra da hrvatski reprezentativni stoper ima samo jednu izraženiju slabost. Istaknuo je kako je iskustvo u Bundesligi bilo iznimno važno za njegov razvoj i sazrijevanje kao igrača.

“Brzina je jedino područje koje nije na istoj razini kao ostatak njegove igre. On nije najbrži stoper i sam je otvoreno govorio o tome da radi na tome. Međutim, to se na utakmicama rijetko primijeti jer su mu postavljanje u obrani i nogometna inteligencija na tako visokoj razini”, pojasnio je Jacobs.

Vušković se trenutačno nalazi na pripremama Brightona u Austriji, a prema pisanju The Argusa već je na prvim treninzima privukao pozornost stručnog stožera. Posebno je impresionirao u vježbama iznošenja lopte pod pritiskom, što je jedna od ključnih karakteristika modernih stopera.

“Za jednog braniča tehnički je sjajan. Kada ima loptu u nogama, razigravač je iz zadnje linije. Njegova smirenost je nevjerojatna. Čak i protiv Bayerna išao je u driblinge bez ikakve panike ili žurbe. Taktički je znatno ispred svojih godina. Riječ je o izuzetno pametnom nogometašu”, zaključio je Jacobs.