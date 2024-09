VIDEO / Perišić dominira u debiju, slalom za čistu šansu suigrača pa zamalo i prvijenac

Podijeli :

Ivan Perišić debitira u dresu PSV-a na gostovanju kod Willema. Prve su to minute i to odmah u početnoj postavi za proslavljenog hrvatskog reprezentativca. Nakon što je na neslavan način završio svoju avanturu u Hajduku, Perišić je jako aktivan na svom debiju za branitelja naslova u Nizozemskoj, u 5. minuti je ispromiješao obranu domaćina te složio sjajnu priliku za svoju momčad. Tillman je promašio, točnije nije uspio pogoditi s dva metra, pucao je točno u vratara. Nakon toga u 13. minuti Perišić je zamalo došao do prvijenca, ali je njegov udarac lijevom nogom otišao tik uz vratnicu.

