Halilović: Trebao sam slušati Barcelonu, no ovo nije moj kraj

Alen Halilović (27), svojevremeno najveći talent hrvatskog nogometa dao je zanimljiv intervju španjolskoj Marci. Ugledni španjolski sportski list podsjeća na dane kad su Halilovića željeli dovesti Real Madrid, Chelsea i PSG prije nego što je "2014. završio u Barceloni u transferu od 5 milijuna eura".

“Barcelona je zbog načina na koji je igrala nogomet bila jedini klub za koji sam smatrao da u njemu mogu značajno napredovati kao igrač i osoba. Također, mojim kvalitetama odgovara nogomet kakav se igra u Španjolskoj. Nisam želio u Njemačku ili Englesku, lige koje su više fizičke”, objasnio je.

Uz podsjetnik na debi za Barcinu prvu momčad pod vodstvom Luisa Enriquea u utakmici kupa, Marca piše o posudbama koje su uslijedile.

“Trebao sam slušati Barcelonu i nastaviti igrati na posudbi u La Ligi. Ali ja sam mislio da sam spreman za igre u njenoj prvoj momčadi i odlučio sam napustiti zemlju. Kad bih mogao promijeniti samo jednu stvar u svojoj karijeri, ostao bih u Španjolskoj”, priznao je.

Uslijedio je odlazak u HSV, pa vraćanje osmijeha u Las Palmasu, kako piše Marca, prije nego što je svoj put nastavio u Milanu, Standardu iz Liegea, Heerenveenu, Birmingham Cityju, Readingu, Rijeci i sad u Fortuni Sittard.

Objasnio je zašto je otišao u Milan iako mu je u Las Palmasu bilo dobro:

“Zvao me Gennaro Gattuso, rekao mi je da računa na mene i pomislio sam da je to dobar korak. Osjećao sam da mogu ondje igrati. Ipak, nisam dobio puno prilika i odlučili su me poslati na posudbu.”

Pet mjeseci nije imao momčad, odbio je ponude iz Grčke, SAD-a i Saudijske Arabije jer nije htio, kako je rekao, otići tamo samo zbog novca. Zastao je i krenuo u potragu za momčadi u kojoj bi se mogao dokazati te je angažirao osobnog trenera, za što kaže da mu je najbolja odluka u cijeloj karijeri. Potom je stigao poziv iz Fortune Sittard.

“Znao sam kakva je Eredivisie iz vremena igranja u Heerenveenu i želio sam se vratiti. Ta liga odgovara mojim kvalitetama. Sretan sam. Sretan sam ovdje, ali bit će mi teško ostati. Dobar je trenutak za povratak na najvišu razinu”, rekao je i dodao:

“U siječnju sam ponovno dobio sjajnu ponudu iz Saudijske Arabije, ali s obzirom na to kako igram, želim ostati u Europi i pokazati što mogu. Kao dijete sam sanjao nastupe za Barcelonu i Milan. To sam ostvario, ali nisam sretan. Ne želim samo reći da sam bio ondje i to je to, želim se vratiti na razinu da pokažem da imam kvalitetu za igre u tim momčadima.”

Sanja i povratak u dres reprezentacije, za koju je debitirao 2013., a posljednji put nastupio 2019. godine.

“Posljednjih godina nisam o tome razmišljao jer to nije bilo izvedivo. Mislim da je teško očekivati poziv dok igraš za Fortunu Sittard, zato i želim u drugu momčad. Povratak u reprezentaciju je moj san” – zaključio je u razgovoru za Marcu.