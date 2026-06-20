Nizozemska deklasirala Švedsku u odličnoj utakmici u Houstonu

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AP Photo/Karen Warren via Guliver

Nogometaši Nizozemske u susretu su 2. kola skupine F u Houstonu uvjerljivo svladali Švedsku sa 5-1 (2-0).

Po dva gola za Nizozemsku zabili su Brian Brobbey (5, 17) i Cody Gakpo (47, 54), dok je Anthony Elanga (59) postigao jedini gol za Švedsku prije no što je Crysencio Summerville (89) postavio konačni rezultat.

Nizozemski izbornik Ronald Koeman pokazao je kako ima odličan “nos” uvrstivši u početnu postavu robusnog napadača Brobbeyja koji nije igrao u 1. kolu protiv Japana, a ovaj je povjerenje uzvratio s dva rana pogotka, oba je postigao iz neposredne blizine nakon prizemnih ubačaja s krila Gakpa i Dumfriesa.

Početkom nastavka dva gola je zabio i Gakpo, prvoga na sličan način kao i Brobbey, a asistent je opet bio Dumfries, dok ga je za drugi gol uposlio Summerville.

Elanga je smanjio na 4-1 nakon što je Isak sjajnom loptom “rasparao” nizozemsku obranu, da bi u samoj završnici kombinacija pričuva Depaya i Summervillea donijela i peti gol Nizozemskoj.

Nizozemska je ovom pobjedom izbila na vrh ljestvice s četiri boda, dok je Švedska druga s tri. Slijede Japan s jednim i Tunis bez bodova, a te dvije selekcije odigrat će svoj dvoboj 2. kola u 6 sati u Monterreyu.