Nizozemci otkrili protiv koga će se u ožujku pripremati za SP

AP Photo/Peter Dejong via Guliver Images

Nizozemska nogometna reprezentacija dogovorila je prijateljske utakmice protiv Norveške i Ekvadora krajem ožujka u sklopu priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi od 11. lipnja do 19. srpnja.

Obje utakmice igrat će se u Nizozemskoj, protiv Norveške 27. ožujka, a Ekvadora četiri dana kasnije, dok će se gradovi domaćini odrediti kasnije.

Nizozemska će na SP igrati u skupini F protiv Japana, Tunisa, i pobjednika dodatnih kvalifikacija između Albanije, Poljske, Švedske i Ukrajine.

Norveška je u skupini I s Francuskom, Senegalom i pobjednikom dodatnih kvalifikacija između Bolivije, Surinama i Iraka.

Ekvador je u skupini E s Njemačkom Obalom Bjelokosti i Curacaom.