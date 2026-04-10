Nizozemac zabio hat-trick hrvatskom vrataru i prekinuo dugotrajnu sušu u Serie A

AP Photo/Alessandra Tarantino via Guliver

Roma je na Olimpijskom stadionu pobijedila Pisu s 3:0 u prvoj utakmici 32. kola talijanske Serie A i povećala svoje izglede za plasman u Ligu prvaka, a sva tri pogotka postigao je nizozemski napadač Donyell Malen.

Prvi put je svladao hrvatskog vratara Adriana Šempera već u 3. minuti, a to je ponovio u 43. i 52. minuti.

Bio je to ujedno i prvi hat-trick u talijanskom prvenstvu nakon čak 14 mjeseci, odnosno 426 dana. Posljednji takav učinak ostvario je Matteo Retegui, koji je tada zabio četiri gola u uvjerljivoj pobjedi Atalante 5:0 protiv Verone.

Roma je s 57 bodova ostala na šestom mjestu, ali je bodovno izjednačena s Juventusom, uz utakmicu više, te jedan bod zaostaje za Comom.

Pisa je s 18 bodova na samom dnu i sa sve manje izgleda da će izbjeći povratak u Serie B.