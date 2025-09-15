‘Nitko u Hrvatskoj nema navijačku podršku kao Dinamo, oni svom klubu ne rade pritisak…’

Hajduk je poražen u Varaždinu, dok je Dinamo šokiran na Maksimiru od Gorice. Takav rasplet mnoge je podsjetio na završnicu prošle sezone, kada su vodeći klubovi nizali kikseve i praktički se natjecali tko će se brže izbaciti iz utrke za titulu. Tako uoči nadolazećeg derbija u Splitu između Hajduka i Dinama stanje na tablici ostaje nepromijenjeno – ista meta, isto odstojanje.

Susret je za Net.hr najavio Igor Pamić:

Rendulić za SK: Dinamo je bio potpuno bezidejan, nemoćan i spor za razliku od Hajduka Štimac: Hajduk nikad nije imao bolje suđenje! Sjetimo se samo ‘dabogda sve izgubili’, svastike…

“Hajduk uvijek ima problema. Standardni su svake sezone, ali isto tako smatram da su Splićani u psihološkoj prednosti jer su sigurno bili razočarani porazom u Varaždinu, a sad su čak u boljoj situaciji jer je Dinamo kiksao protiv Gorice u Maksimiru, a Bijeli dočekuju Plave i igrat će na svom terenu, na Poljudu.

Ali, pazite sad ovo. Tu nitko neće biti u prednosti, upravo suprotno. Vjeruje da će oboje u tom segmentu psihe biti u problemu, ali to neće smetati utakmici’, rekao je Pamić pa se dotaknuo Bad Blue Boysa:

“Nitko u Hrvatskoj momentalno nema navijačku podršku kakvu ima Dinamo i sigurno Bad Blue Boysi neće sad napustiti Dinamo i okrenuti klubu leđa nakon jednog poraza, niti sad niti ikad. Dapače, zapet će još i jače, onako pozitivno mazohistički, jako, kako to oni znaju.

Njihova ljubav prema klubu je bespogovorna, iznimno pozitivna, ona nema cijenu niti kompromisa. Navijači Dinama svom klubu ne rade stres, pritisak, nema zvižduka, samo bezrezervna podrška i ogromna ljubav u situacijama kad momčadi ne ide i kad ide.”