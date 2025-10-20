Ništa od Slavena Bilića, Glasgow Rangersi imaju novog trenera

Podijeli :

Guliver

Prema navodima portala GiveMeSport, Slaven Bilić je bio kandidat za preuzimanje Rangersa za trenersko mjesto za koje ga je predložila osoba bliska klubu.

No, škotski nogometni velikan Rangers za novoga je menadžera imenovao 36-godišnjeg njemačkog stručnjaka Dannyja Rohla s kojim je potpisao ugovor na dvije i pol godine. Rohl je dosad jedini samostalni trenerski posao imao u engleskom drugoligašu Sheffield Wednesdayu kojega je vodio od listopada 2023. do srpnja ove godine, dok je prethodno bio asistent u RB Leipzigu, Southamptonu, Bayernu i njemačkoj reprezentaciji.

Slaven Bilić preuzima posrnulog velikana?!

Na klupi Rangersa Rohl će zamijeniti Russella Martina koji je dobio otkaz prije dva tjedna nakon katastrofalnog ulaska u sezonu.

Nakon osam odigranih kola Rangers je tek šesti u škotskom prvenstvu sa samo jednom pobjedom i devet osvojenih bodova, odnosno za vodećim Heartsom zaostaje 13 bodova, dok mu najveći rival Celtic bježi osam bodova.