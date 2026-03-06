Ništa od Reala: Klopp pregovara s drugim španjolskim velikanom?

Televizijska emisija El Chiringuito tvrdi da je Klopp u poodmaklim pregovorima o zamjeni Argentinca, čiji ugovor na stadionu Wanda Metropolitano ulazi u posljednju godinu. Navodno razgovara s Markom Rowanom, izvršnim direktorom tvrtke Apollo, većinskog vlasnika kluba.

Pobuna u Realu. ‘Ako njega dovedete, mi odlazimo!’

Spekulacije o odlasku u Madrid pojavile su se nedugo nakon glasina o nezadovoljstvu Kloppovim radom u Red Bullu, gdje se kao mogući nasljednik spominjao trener Crystal Palacea Oliver Glasner. Red Bull je te tvrdnje odbacio, ističući da su zadovoljni njegovim doprinosom, no nove glasine ponovno ga povezuju s drugim klubom.

Klopp je još 2024. poručio da nikada neće voditi drugu englesku momčad, ali nije isključio mogućnost preuzimanja europskog kluba. Ranije je spominjan i kao mogući kandidat za Real Madrid nakon odlaska Xabija Alonsa te za klupu njemačke reprezentacije ako Julian Nagelsmann napusti selekciju nakon Svjetskog prvenstva.