‘Nisam vidio nikakvu logiku u dovođenju Ivušića u Hajduk, Silić je već ranije pokazao da je on taj’

Toni Silić

Hajdukov vratar Toni Silić (21) iskoristio je izostanak Ivice Ivušića i ove sezone se nametnuo kao prva opcija među vratnicama splitske momčadi.

“Silić je napravio ono što vratar Hajduka treba napraviti – bio je maksimalno koncentriran na tu jedinu šansu protivnika, uspio ju je obraniti i sačuvati mrežu ‘bijelih’ netaknutom”, prokomentirao je Vučko, a zatim je na pitanje kako vidi njegovu budućnost u kontekstu hrvatske reprezentacije odgovorio:

“Jako zanimljiv vratar. Možemo se vratiti na početak ove sezone. Uz veliki respekt prema Ivušiću, njegovoj karijeri i svemu što je postigao, nisam vidio nikakvu logiku u njegovu dovođenju u Hajduk. Ponavljam, Silić je branio za Hajduk koji se borio za prvo mjesto i bio je jako dobar. Dakle, branio je pod pritiskom. Sada bilo koji mladi igrač koji dobije šansu nema isti pritisak. Zašto? Teško ćeš, gotovo nemoguće, stići Dinamo, a drugo mjesto je praktički osigurano.

Sada možeš igrati opuštenije, ali Silić mi je već prošle sezone pokazao da je on taj. Stopera možeš staviti na beka, na zadnjeg veznog, svakog igrača možeš rotirati jednu ili dvije pozicije. Vratar je samo jedna pozicija – i on je pokazao da može, a onda mu se dovede vratar Ivušićeva renomea. Koja je to poruka Siliću? Da će sjediti na klupi.

Ivušiću želimo što brži oporavak, ali Silić je imao sreću da se on ozlijedi i da ponovno potvrdi kako je kvaliteta za Hajduk. Brani na visokoj razini za mladu reprezentaciju, ima sve karakteristike modernog vratara, može biti samo bolji i siguran sam da u njemu imamo jednog potencijalnog reprezentativca.”