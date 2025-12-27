Nikola Vlašić je ‘vruć’, zabio je sedmi put u zadnjih osam utakmica!

Podijeli :

Marco Alpozzi/LaPresse via AP via Guliver Images

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić nastavlja igrati u sjajnoj formi za Torino. Ponovno se upisao u strijelce.

U 17. kolu Serie A Torino je domaćin Cagliariju. Nakon prvog poluvremena rezultat je 1:1, a domaćina je u vodstvo doveo Nikola Vlašić.

Hrvatski reprezentativac poentirao je u 27. minuti nakon duge akcije. Prvo je pucao Simeone, obranio je to vratar Caprile, da bi u nastavku akcije Gineitis dodao do Adamsa, a ovaj do Vlašića koji je pogodio u praznu mrežu.

Vlašiću je to bio peti pogodak u ligi ove sezone, a računajući i utakmice reprezentacije, u zadnjih osam nastupa postigao je sedam golova.

U 45. minuti Cagliari je izjednačio Prati.