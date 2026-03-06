‘Nikad nisam vidio ovako loš Tottenham u svom životu, ne znam protiv koga uopće mogu do bodova’

Tottenham je poveo u 34. minuti golom Dominica Solankea, ali je samo tri minute kasnije ostao s desetoricom nakon prekršaja Mickyja van de Vena.

Ismaila Sarr izjednačio je iz jedanaesterca, a potpuni preokret dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Jørgen Strand Larsen pogodio je u prvoj minuti nadoknade, dok je Sarr u sedmoj minuti postavio konačnih 1:3.

Uoči utakmice pisalo se da bi Tudor mogao dobiti otkaz ako ne pobijedi, pa je nakon novog poraza njegova budućnost na klupi Tottenhama dodatno dovedena u pitanje. Spursi su ovim porazom ostali samo bod iznad zone ispadanja, a tisuće navijača napustile su stadion već prije kraja prvog poluvremena uz zvižduke.

Analitičar Daily Maila Harry Bamforth bio je vrlo oštar:

“Nisam siguran da sam u svom životu ikad vidio ovako loš Tottenham. Nedostaje im kvalitete, intenziteta i strasti. Mislim, nedostaje im svega što je potrebno za ostanak u Premier ligi.

Tottenham je sada izgubio pet uzastopnih utakmica u Premier ligi, prvi put od studenoga 2004. Jednostavno se ne vidi odakle bi im mogao doći sljedeći bod; sljedeća ih čeka utakmica protiv Liverpoola na Anfieldu, na stadionu na kojem, kako je poznato, gotovo uvijek gube. Ovo su mračni, mračni dani za Spurse.”