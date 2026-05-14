Nijemci tvrde: Ivan Rakitić odlazi iz Hajduka!

HNK Hajduk Split

Legendarni član Vatrenih očito se neće dugo zadržati na Poljudu.

Prema pisanju njemačkog Sky Sporta, Ivan Rakitić po završetku sezone trebao bi napustiti funkciju tehničkog direktora HNK Hajduk Splita. Bivši hrvatski reprezentativac tu je ulogu preuzeo odmah nakon završetka igračke karijere, no čini se da se na Poljudu neće zadržati dugoročno, iako ugovor ima do 2028. godine.

Ivan Rakitic wird nach Sky Sport Informationen zum Saisonende als Technischer Direktor bei Hajduk Split aufhören. Wohin es den Vizeweltmeister von 2018 nun zieht, ist noch offen. Möglich ist auch eine Rückkehr in die #Bundesliga. #Rakitic möchte nichts ausschließen. @SkySportDE — Fabian Schreiner (@SchreinerFabian) May 14, 2026

Još nije poznato gdje bi Rakitić mogao nastaviti karijeru izvan terena, ali među opcijama se spominje povratak u Njemačku. Nekadašnji veznjak tijekom karijere ostavio je dubok trag u FC Schalke 04u, za koji je između 2007. i 2011. odigrao 135 utakmica, a i dalje održava bliske veze s klubom iz Gelsenkirchena.

“Nadam se da će klub uhvatiti pravi ritam i da je povratak u europska natjecanja samo pitanje vremena”, rekao je Rakitić nedavno za Sky Sport govoreći o Schalkeu.

Rakitić trenutno pohađa UEFA-in program edukacije za menadžere, no postoji mogućnost da ga ranije prekine jer smatra da je spreman za ozbiljniji angažman u nekom klubu. Navodno već ima nekoliko ponuda. Posljednjih tjedana povezivao se s funkcijom sportskog direktora u FC Baselu, ali prema navodima njemačkih medija odbio je povratak u svoj bivši klub.

U Hajduk je stigao u ljeto 2024. kao igrač, a nakon jedne sezone zaključio je profesionalnu karijeru i prebacio se u upravljačku strukturu kluba. Od veljače funkciju tehničkog direktora obavlja bez naknade te je sudjelovao u realizaciji više transfera, pritom koristeći široku mrežu kontakata stečenih tijekom bogate igračke karijere.