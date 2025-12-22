Nijemci tjeraju Kovačevu zvijezdu iz Borussije: ‘Prodajte ga dok ne spali cijeli klub!’

Podijeli :

JoachimxBywaletz xJB-Sportfoto via Guliver

Karim Adeyemi (23) ponovno je izazvao buru u Borussiji Dortmund nakon pobjede nad Mönchengladbachom (2:0), kada je pri izlasku iz igre krenuo ravno prema svlačionici, no zaustavio ga je sportski direktor Sebastian Kehl.

Nije mu to prvi incident, budući da je već u listopadu izazvao pažnju bacanjem boce vode prema klupi suigrača, a dodatne napetosti stvaraju i glasine o mogućem odlasku iz Dortmunda.

Njemački mediji, među njima i BILD-ov novinar Michael Markus, opisuju Adeyemija kao “tempiranu bombu” koja predstavlja problem za klub:

“Ako Dortmund, drugoplasirani na Božić, sada ne bude oprezan, situacija će se potpuno preokrenuti. Revolucionar (op. a. Adeyemi) može biti igrač svjetske klase i oduševljavati, ali za Borussiju je sada definitivno tempirana bomba.

Trener Niko Kovač (54) i trenerov brat Robert žele mir i naslove, dok problematični Adeyemi nasumično izaziva probleme jedan za drugim. Poput detektora dima na tribinama – pišti, stresira, eskalira. To jako ide na živce kolegama, navijačima i prijateljima.”

Sportski direktor Kehl je nakon utakmice najavio da će klub reagirati i poduzeti odgovarajuće sankcije:

“O ovom incidentu će se raspravljati. Bit će kažnjen jer smo o toj temi vrlo intenzivno razgovarali s momčadi posljednjih tjedana.”

Međutim, novčane kazne očito ne djeluju, a Adeyemi s tržišnom vrijednošću od 60 milijuna eura postaje rizična investicija za potencijalne kupce.

Marcus zaključuje:

“Dortmundu hitno treba strategija prodaje prije nego što klan Adeyemi (urnebesno je da se 2026. na Amazonu planira snimiti TV dokumentarac o paru) spali cijeli klub. Ne iz mržnje, već radi samoodržanja. Čist prekid je potreban najkasnije do ljeta. Prodajte to po visokoj cijeni dok još možete!”