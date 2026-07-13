Nije uspio u Hajduku, a sada je napravio transfer u tursku elitu

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Bivši branič Hajduka Lumbardh Dellova karijeru nastavlja u Turskoj.

Kosovski reprezentativac potpisao je trogodišnji ugovor s Amedsporom, novim prvoligašem, koji je za njegov dolazak aktivirao otkupnu klauzulu vrijednu oko 950 tisuća eura.

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Dellova u Tursku stiže iz bugarske CSKA Sofije, gdje se u protekle dvije sezone nametnuo kao jedan od ključnih igrača i skupio više od 60 nastupa u svim natjecanjima.

Na Poljud je stigao 2018. godine, no nije se uspio izboriti za veću ulogu. Za prvu momčad Hajduka odigrao je tek tri službene utakmice prije odlaska krajem 2021. godine.

Nakon Splita karijeru je oživio u kosovskom Ballkaniju, a potom i u CSKA Sofiji, odakle je izborio transfer u tursku Süper Lig. U međuvremenu je postao i standardni član reprezentacije Kosova, za koju je upisao 23 nastupa i tri pogotka.

U Amedsporu će ga na klupi dočekati sunarodnjak Besnik Hasi, a očekuje se da će imati važnu ulogu u povratničkoj sezoni kluba među turskom elitom.

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