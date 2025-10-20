Nije se uspio nametnuti kod Gattusa u Hajduku, sada je pretrpio tešku ozljedu u BiH

Podijeli :

Madžid Šošić (23), kapetan Željezničara i bivši igrač Hajduka, doživio je tešku ozljedu – puknuće prednjeg križnog ligamenta koljena – zbog koje mora na operaciju i gotovo sigurno propušta ostatak sezone.

Veliki je to udarac za Željezničar, koji igra odličnu sezonu i drži treće mjesto u Premijer ligi BiH, a Šošić je bio ključni igrač u veznom redu.

U klub se vratio u siječnju iz Hajduka, gdje se nije uspio nametnuti kod tadašnjeg trenera Gennara Gattusa. Splićani su ga prethodno doveli iz Željezničara 2020., a tijekom boravka u Splitu bio je na posudbama u Zrinjskom i Radomlju. Hajduk ga je pustio uz pravo na postotak od buduće prodaje.

Od povratka u Željezničar upisao je 14 nastupa s pet golova i tri asistencije, a nakon toga postao kapetan. U aktualnoj sezoni odigrao je 11 utakmica, zabio jedan gol i upisao jednu asistenciju.