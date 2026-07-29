Neymarov Santos izborio osminu finala Copa Sudamericane

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Mauricio De Souza/AGIF via Guliver Images

U noći s utorka na srijedu odigrana je uzvratna utakmica šesnaestine finala Copa Sudamericane, drugog najjačeg klupskog natjecanja u Južnoj Americi. U akciji je bio Santos čiji je ključni igrač legendarni Neymar, a njihov protivnik bio je venezuelanski Universidad Central. Nakon pobjede od 4:1 u prvom susretu, Santos je u drugom slavio s 4:2 te je tako s ukupnih 8:3 izborio prolaz dalje.

Zanimljivo je da Neymar nije sudjelovao ni u jednom od tih osam golova koje je njegov klub zabio. U prvoj utakmici nije ni igrao jer se još nije vratio sa Svjetskog prvenstva da bi mu u drugom susretu trener dao drugih 45 minuta.

Neymar je prije nekoliko dana u brazilskoj Serie A zabio dva gola te mu je trener zbog te utakmice dao odmor u kontinentalnom natjecanju.

Santos je ovom pobjedom osigurao osminu finala gdje ih čeka okršaj s ekvadorskom Macarom, trećeplasiranom ekipom tamošnje lige.

Što se tiče Santosa u domaćem prvenstvu, oni se tamo drugu sezonu u nizu grčevito bore za ostanak. Nakon 20 kola alaze se na 14. mjestu s 22 boda i tek jednim bodom više od 17. mjesta koje vodi u Serie B. Ipak, brazilska liga je takva da Santos uz borbu za ostanak ima i borbu za kontinentalna natjecanja pa im tako 11. Cruzeiro i nastup u Copa Sudamericani bježi tek četiri boda.