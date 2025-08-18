Neymar doživio najteži poraz u karijeri, rasplakao se od muke nakon utakmice

Podijeli :

x2025xEurasiaxSportxImagesx via Guliver

Brazilski reprezentativac Neymar Jr. doživio je u nedjelju najuvjerljiviji poraz u karijeri, kad je sa Santosom pred svojim navijačima u Sao Paulu izgubio od Vasca da Game sa 6-0, što ga je po završetku utakmice toliko zaboljelo da se rasplakao.

Prijašnji najveći porazi su bili sa četiri gola razlike. Santos je 2011. poražen od Barcelone s 4-0 u finalu Klupskog svjetskog prvenstva, a 2017. je u Barceloninom dresu doživio identičan poraz u osmini finala Lige prvaka od Paris Saint-Germaina.

Nakon zadnjeg sučevog zvižduka, Neymar je sjeo na travnjak i rasplakao se. Suigrači su ga pokušali utješiti i podići, ali je 33-godišnja zvijezda odbila bilo kakvu pomoć.

Teren je napustio ridajući u zagrljaju suparničkog trenera Fernanda Diniza.

Kasnije je dao i kratku izjavu u kojoj je rekao da je ovaj poraz ‘sramotan’ te da ‘svi imaju o čemu razmišljati’.

“Nikada u životu nisam proživio nešto slično. Plakao sam od bijesa. Nažalost, ne mogu u svemu pomoći. Ovo danas je bilo ‘sranje’, to je realnost”, izjavio je Neymar.

Santos je na 15. mjestu među 20 klubova brazilske Serie A, a nakon poraza od Vasca glavni trener Cleber Xavier je dobio otkaz.

Neymar se u siječnju ove godine vratio u matični klub, nakon sporazumnog raskida ugovora sa saudijskim Al Hilalom. Sa Santosom ima potpisan ugovor do kraja ove kalendarske godine.