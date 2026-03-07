Nevjerojatni Vušković otkrio Nijemcima zašto je odlučio izvesti penal

Podijeli :

Ayman Alahmed via Guliver Images

Luka Vušković ponovno oduševljava Bundesligu, ovaj put nakon izvedbe protiv Wolfsburga.

U gostujućoj pobjedi protiv neočekivanog “davljenika” Wolfsburga HSV je pobijedio 2:1, a hrvatski reprezentativac Luka Vušković kreirao je izjednačujući pogodak u 33. minuti.

Prvo je Vušković zaradio prekršaj u kaznenom prostoru nakon intervencije VAR-a, a onda i realizirao najstrožu kaznu. Premda je vratar Kamil Grabara bio na lopti, ona je ipak završila u mreži. Vuškoviću je to bio peti pogodak ove sezone.

“Bila je ovo važna pobjeda u teškoj utakmici. Borili smo se do kraja. Drugo poluvrijeme bilo je teško, ali zaslužili smo pobjedu”, rekao je nakon utakmice Vušković.

Pohvalio je podršku brojnih navijača.

“Osjećalo se kao da smo doma. Imamo nevjerojatne navijače. Sad se radujemo sljedećem tjednu.”

Luka nastavlja pridonositi i obrambeno i napadački, što je ogromna vrijednost, a otkrio je i zašto je odlučio izvesti penal koji je zaradio.

“Prije prvog penala imao sam dobar osjećaj i želio sam ga izvesti.”

