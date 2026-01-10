Nevjerojatni vratar Sunderlanda obranio sve penale u raspucavanju i odveo klub u četvrto kolo FA Cupa

Podijeli :

xAlunxRobertsx PSI-23553-0041 via Guliver Image

U najranijem terminu subotnjeg FA Cupa gledali smo dvoboj prvoligaša. Everton je ugostio Sunderland u zanimljivoj utakmici koja je na kraju otišla u "lutriju jedanasteraca" nakon što je susret u 120 minuta završio 1:1. S bijele točke su bolje bile "Crne mačke" čiji je vratar obranio sva tri pokušaja Evertona.

Sunderland je u prvom poluvremenu poveo golom Enza Le Feea u 30. minuti da bi Everton ipak uspio izjednačiti golo Jakea Garnera u 89. minuti iz kaznenog udarca.

Otišlo se zatim u produžetke gdje nije bilo pogodaka što je značilo da se otišlo u “lutriju jedanaesteraca”. Iako je Robin Roefs u regularnom vremenu primio gol iz kaznenog udarca, na raspucavanju je bio “u transu”.

Prvo je obranio Garnerov da bi zatim isto učinio i Thiernu Barryju, a onda je zaustavio i Betov pokušaj. Za to vrijeme su za Sunderland pogađali Le Fee, Granit Xhaka i Luke O’Nien. Tako je Sunderland s 3:0 na penalima izborio četvrto kolo FA Cupa.