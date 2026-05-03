Nevjerojatna priča: Lani su igrali drugu ligu, a sada su prvaci države!

3. svi 2026
Iako su nogometaši Thuna jučer poraženi 3:1 u derbiju protiv Basela, naslov prvaka osigurali su dan kasnije zahvaljujući porazu St. Gallena od Siona (3:0).

Klub iz grada s oko 40 tisuća stanovnika tako je stigao do treće titule prvaka Švicarske, prve nakon 1997., dok je premijerni naslov osvojio 1992. godine. Uz to, u svojoj povijesti imaju i 13 trofeja u Kupu, dok je najtrofejniji klub u zemlji i dalje Grasshopper s 27 naslova prvaka.

Ovaj uspjeh dodatno dobiva na težini jer je Thun prošle sezone igrao u drugom rangu švicarskog nogometa, koji je i osvojio, a pobjednički ritam prenio je i u elitu.

Tri kola prije kraja ima nedostižnu prednost ispred St. Gallena, koji zaostaje 11 bodova.

