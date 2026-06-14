Nevjerojatan raritet na Mundijalu: Gotovo 40 godina razlike između dva izbornika

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xMatthiasxKochx via Guliver

U dvoboju između Njemačke i Curaçaa krije se mnogo simbolike.

Poznati nizozemski trener Dick Advocaat sa 78 godina postao je večeras najstariji izbornik u povijesti Svjetskih prvenstava.

Iskusni stručnjak rođen u Haagu nije mogao sakriti emocije te je zaplakao prije početka utakmice protiv Njemačke.

Tijekom karijere Advocaat je vodio reprezentacije Nizozemske u tri navrata, zatim Ujedinjenih Arapskih Emirata, Južne Koreje, Belgije, Rusije, Srbije i Iraka, no ono što je napravio s malom otočnom državom od svega 150.000 stanovnika u Karipskom moru teško je usporedivo s bilo kojim drugim uspjehom.

Nakon što je Curaçao odveo na Svjetsko prvenstvo, Advocaat se prvotno povukao s izborničke pozicije kako bi se posvetio skrbi o bolesnoj kćeri, no ipak se vratio u posljednji trenutak.

Sudbina je htjela da Curaçao svoju povijesnu prvu utakmicu na Mundijalu odigra upravo protiv Njemačke, jedne od nogometnih velesila i četverostrukog svjetskog prvaka.

Ta je činjenica donijela i nevjerojatan kontrast na turniru. Njemačku s klupe vodi najmlađi izbornik na Mundijalu, 38-godišnji Julian Nagelsmann, dok je Advocaat sa 78 godina najstariji izbornik u povijesti Svjetskih prvenstava.

Razlika u godinama između Advocata i Nagelsmanna iznosi gotovo 40 godina (točnije 39 godina i 299 dana), što predstavlja najveći dobni razmak između dva izbornika u jednoj utakmici Svjetskog prvenstva ikad.