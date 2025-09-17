Nevjerojatan gaf službene stranice SHNL-a: Objavili kako će derbi na Poljudu završiti

U subotu u 17 sati na Poljudu se igra prvi ovosezonski derbi Hajduka i Dinama, ujedno i prva utakmica 7. kola SuperSport HNL-a.
Poljud je rasprodan, a i Dinamovi navijači dobili su više od tisuću ulaznica, pa se očekuje pravi spektakl u kojem će se na klupama najvećih hrvatskih klubova po prvi put sučeliti Gonzalo Garcia i Mario Kovačević.
I dok navijači s nestrpljenjem čekaju najveći derbi hrvatskog sporta, na službenoj stranici lige u srijedu je osvanuo neobičan gaf – objavljen je rezultat utakmice i to 0:0.
Iako je riječ o očitoj pogrešci, mnoge je nasmijala, a poneki su je uzeli i kao znak za razmišljanje o ishodu utakmice Hajduka i Dinama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!