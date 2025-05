Nevistić: Ma to su samo napuhane priče, nije to istina

Podijeli :

PIOTR KUCZA FOTOPYK NEWSPIX.PL via Guliver Images

Golman Dinama Ivan Nevistić uoči završnice sezone otkrio je razmišljanja.

U intervjuu za Večernji opisao je ovu ludu sezonu HNL-a.

“U svakom je slučaju nepredvidljiva, stvarno ne znaš što očekivati, puno je bilo turbulencija tijekom sezone, pa i kod nas, bilo je tih promjena trenera. U svakom slučaju za gledatelje je jako zanimljivo, a nama ipak malo manje. No držim da smo mi, s obzirom na kvalitetu, ipak bolji od Rijeke i Hajduka, ali imali smo i problema, bilo je ozljeda, bilo je svega.”

Kako vidi rasplet, Dinamo mora čekati kiks Rijeke za titulu.

“Najgore je to kad ne ovisiš sam o sebi, teško je to, ali nema tu nekakve filozofije, mi moramo gledati sebe i dobiti te dvije zadnje utakmice u prvenstvu, a ostalo ne ovisi o nama.”

U sezoni je Dinamo promijenio i četiri trenera.

“Sigurno da je teško, realno, kreneš u proces s nekim i prihvaćaš zahtjeve, pa dođe novi, ali Uprava je tako odlučila, probali smo izvući maksimum, ali nije jednostavno, no mi radimo ono što se od nas traži.”

Komentirao je i priče o klanovima u svlačionici.

“Ma ne, to su napuhane priče, to nije istina. Sigurno da od 25 ljudi ne možete imati jednak odnos sa svima, igrači koji su tu dulje, po sedam-osam godina, više će se družiti nego što će Ademi ili Petković otići na kavu s Pavićem koji ima 18 godina. Normalno je da se i stranci više međusobno druže, ali sve to nikad u Dinamu nije bio problem, to su sve priče koje nastaju kad imaš loše rezultate, no sve te priče ne stoje.”