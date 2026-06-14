Neuer pomiče granice: Ispisao je povijest i oborio rekord star 26 godina

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Poput dobrog vina...

Golman Bayerna i njemačke reprezentacije Manuel Neuer postao je najstariji nogometaš koji je ikada predstavljao svoju zemlju na nekom velikom međunarodnom natjecanju, čime je srušio rekord koji je stajao više od dva desetljeća.

Neuer ima 40 godina i 79 dana te je starter u današnjoj utakmici prvog kola Svjetskog prvenstva protiv reprezentacije Curaçaa.

Dosadašnji rekorder bio je Lothar Matthäus, koji je imao 39 godina kada je nastupio za Njemačku na Europskom prvenstvu 2000. godine. Neuer, rođen 27. ožujka 1986., tako je nadmašio taj rekord za punu godinu.

Neuer se nakon Europskog prvenstva 2024. povukao iz reprezentacije, nakon što je upisao 124 nastupa i postao vratar s najviše utakmica u povijesti njemačke reprezentacije.

Međutim, izbornik Julian Nagelsmann vratio ga je u nacionalnu momčad te ga 21. svibnja 2026. uvrstio među 26 igrača za Svjetsko prvenstvo, potvrdivši da će biti prvi vratar na otvaranju turnira protiv Curaçaa 14. lipnja.

Neuer je debitirao na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi, a četiri godine kasnije u Brazilu osvojio je „Zlatnu rukavicu“ za najboljeg vratara turnira te podigao trofej svjetskog prvaka s Njemačkom.

Nastupao je i na prvenstvima 2018. i 2022. godine, pa će mu nadolazeći Mundijal biti peti u karijeri.

Njemačka će u drugom kolu igrati protiv Obale Bjelokosti (20. lipnja), a u trećem protiv Ekvadora (25. lipnja).