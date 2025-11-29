‘Neozbiljno je govoriti da Vukovar seli na Gradski vrt’

Podijeli :

Daniel Trzepacz PressFocus via Guliver

Vukovar 1991 je nakon ulaska u SuperSport HNL želio igrati domaće utakmice u osječkom Gradskom vrtu, budući da njihov stadion u Borovu naselju ne zadovoljava prvoligaške uvjete.

No HNS je tada odbio zahtjev zbog pravila o maksimalnoj udaljenosti od 30 kilometara. Klub je zato bio prisiljen preseliti se u Vinkovce, gdje uz visoku najamninu mora ulagati u uređenje stadiona Cibalije, a pritom ne smije koristiti ni njihove svlačionice niti trenirati tamo. Zbog lošeg terena u Vinkovcima i pritužbi drugih klubova, HNS je kasnije povećao dopuštenu udaljenost na 50 kilometara. Iako ta odluka službeno vrijedi od sljedeće sezone, Vukovar bi već početkom 2026. trebao zaigrati na Gradskom vrtu. Vukovar više neće igrati u Vinkovcima? Sopić nakon remija protiv Vukovara: ‘Ljudi, hladna voda, umivanje i pogledajte gdje smo’ Predsjednik HNS-a Marijan Kustić u izjavi za Novu TV poručio je da Savez želi potaknuti prelazak klubova na bolje stadione i terene:

“Što se tiče Vukovara, podnijeli su zahtjev, prije odluke Izvršnog odbora izići će komisija i napraviti pregled u Gradskom vrtu da se tamo mogu igrati SHNL utakmice. Mislim da je izvjesno da će nakon zimske pauze Osijek dobiti još jednog prvoligaša. Svi klubovi podržali su taj prijedlog.”

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić poručio je da je grad spreman na suradnju, ali da prije bilo kakve odluke treba postići dogovor s vlasnikom stadiona.

“I ja sam pročitao da će Vukovar igrati svoje domaće utakmice u Gradskom vrtu. Želim reći da grad Osijek svakako cijeni Vukovar, žrtvu Vukovara, uvijek kada je Vukovar u pitanju, imamo posebnu emociju i želimo pomoći, a ono što želim poručiti čelnicima vukovarskog nogometnog kluba jest da mogu igrati utakmice u Gradskom vrtu, ali prvo moraju sjesti s vlasnikom stadiona, to je Grad Osijek.

Ne mogu se davati izjave da se Vukovar sigurno seli u Osijek, a da se o tome nije razgovaralo i dogovorilo s gradskom upravom. To je vrlo neozbiljno. Jesmo zainteresirani, ali moramo razgovarati. Ne mogu se stvari uzimati zdravo za gotovo i davati takve izjave, a da onaj tko odlučuje, Grad Osijek, nije dao svoj konačni odgovor. Ništa nije gotovo dok dogovor ne bude sklopljen”, rekao je gradonačelnik Osijeka za Glas Slavonije.