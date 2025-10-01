Neočekivana drama u Realu: ‘Nisam rođen da…’

Podijeli :

As piše kako je Real Madrid i dalje najbolji klub svijeta, ali i svlačionica koju je najteže voditi.

Xabi Alonso to je sada osjetio na vlastitoj koži. Gostovanje u Almatiju donijelo je pobjedu, ali i dvije nove brige – Viniciusa, nezadovoljnog zamjenom, i Federica Valverdea, koji nije odigrao ni minute i pritom pokazao otvoreno nezadovoljstvo.

Najveća drama vrti se oko Urugvajca. Na treninzima ga je Alonso iskušavao na desnom beku zbog ozljeda Carvajala i Alexandera-Arnolda, a znak da bi trebao igrati bila je i činjenica da je odabran za konferenciju za medije uoči susreta. Ipak, završio je na klupi. Tijekom zagrijavanja držao se po strani i izbjegavao sudjelovanje u rondou, a sličnu distancu pokazao je i u drugom poluvremenu, dok su se ostali pričuvni igrači pripremali za ulazak.

Valverde je već ranije jasno rekao da ne želi igrati beka, što potvrđuju njegove riječi upućene Alonsu nakon pobjede protiv Marseillea: “Nisam rođen da igram beka.”

Sve to, navodi As, otvara pukotine u odnosu trenera i drugog kapetana Reala. Loša vijest za Xabija Alonsa i svlačionicu.