Nemanja Matić vraća se u Serie A

Nogomet 22. kol 202510:42 0 komentara
IMAGO / Every Second Media / Phil Duncan via Guliver

Nemanja Matić uskoro bi mogao nastaviti karijeru u Italiji.

Bivši srpski reprezentativac prošlu sezonu je odradio u Lyonu, a u kolovozu je raskinuo ugovor s francuskim velikanom. Nakon toga, trenirao je sam u Srbiji i čekao pravu ponudu, uvjeren da s 37 godina još uvijek može igrati na visokoj razini.

Prema Fabriziju Romanu, Matić će karijeru nastaviti u Sassuolu, s kojim je dogovorio jednogodišnji ugovor uz opciju produženja na još jednu sezonu. Uskoro ga očekuju liječnički pregledi i potpis.

Povratak u Italiju dolazi nakon dvije godine u Francuskoj (Lyon i Stade Rennais), a ranije je u Italiji igrao za Romu, koju je napustio 2023. godine za 2,5 milijuna eura.

