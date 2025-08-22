Nemanja Matić vraća se u Serie A

Nemanja Matić uskoro bi mogao nastaviti karijeru u Italiji.
Bivši srpski reprezentativac prošlu sezonu je odradio u Lyonu, a u kolovozu je raskinuo ugovor s francuskim velikanom. Nakon toga, trenirao je sam u Srbiji i čekao pravu ponudu, uvjeren da s 37 godina još uvijek može igrati na visokoj razini.
Prema Fabriziju Romanu, Matić će karijeru nastaviti u Sassuolu, s kojim je dogovorio jednogodišnji ugovor uz opciju produženja na još jednu sezonu. Uskoro ga očekuju liječnički pregledi i potpis.
🚨⚫️🟢 Nemanja Matić has agreed to join Serie A side Sassuolo on one year deal.
After leaving OL, Matić said yes to Sassuolo proposal as Serie A has always been a concrete idea in his mind.
Deal also includes an option for further season. Here we go 🇷🇸 pic.twitter.com/tVrLeE04Q9
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025
Povratak u Italiju dolazi nakon dvije godine u Francuskoj (Lyon i Stade Rennais), a ranije je u Italiji igrao za Romu, koju je napustio 2023. godine za 2,5 milijuna eura.
