Nekadašnji stoper Hajduka ima novi klub

Herdi Pargo by Guliver

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 5 milijuna eura.

Turski Samsunspor postigao je potpuni dogovor s Vitórijom Guimarães i Tonijem Borevkovićem te finalizira dolazak 28-godišnjeg hrvatskog stopera, javljaju turski mediji. Službena objava očekuje se nakon liječničkog pregleda, a Borevković je već krenuo prema Turskoj, gdje će potpisati ugovor u Istanbulu prije odlaska u Samsun.

Borevković je član Vitórije od 2021., za koju je odigrao 99 utakmica uz jedan gol i asistenciju. Prošle sezone bio je drugi najbolje ocijenjeni igrač momčadi koja je završila šesta u prvenstvu, a među stoperima portugalske lige zauzeo je deveto mjesto. Procjenjuje se na 5 milijuna eura.

Karijeru je gradio u Marsoniji, Dinamu, Rudešu i portugalskom Rio Aveu, a sezonu 2022./23. proveo je na posudbi u Hajduku, s kojim je osvojio Kup, iako zbog ozljede nije igrao u finalu.