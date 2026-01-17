Nekadašnji napadač Hajduka pojačao hrvatskog drugoligaša

27-godišnji napadač potpisao je za Dugopolje.
Hrvatski drugoligaš vijest o potpisu objavio je na društvenim mrežama.
“NK Dugopolje s ponosom objavljuje dolazak Ivana Delića, iskusnog i provjerenog napadača koji u naš klub dolazi kao jedno od najvećih pojačanja ove sezone!
Iza Delića je impresivna karijera na najvišoj razini – nastupi u SuperSport HNL-u, Prvoj NL, Serie B, Premijer ligi BiH, kao i u europskim kvalifikacijama, potvrđuju o kakvom se igraču radi.
Brojke koje govore same za sebe:
– 113 nastupa u SuperSport HNL-u
– 17 pogodaka u SuperSport HNL-u
– 59 nastupa u Prvoj NL
– 22 pogotka u Prvoj NL
Pogoci i nastupi u Hrvatskom nogometnom kupu, Serie B i europskim natjecanjima
Tijekom bogate karijere nosio je dresove Hajduka (i Hajduka II), Šibenika, Slavena Belupa, Varaždina, Istre, Širokog Brijega, NK Brava, kao i talijanske Cosenze, a sada svoju karijeru nastavlja u plavo-bijelom dresu Dugopolja.
Ivan Delić u Dugopolje donosi iskustvo, dokazanu golgetersku kvalitetu, snagu i pobjednički mentalitet – upravo ono što je potrebno u borbi za najviše ciljeve. Dobrodošao u NK Dugopolje, Ivane!”, stoji u objavi drugoplasiranog kluba 1.NL.
