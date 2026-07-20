Nekadašnji najbolji strijelac HNL-a blizu povratka u hrvatski nogomet

Prošlu sezonu proveo je u Monzi, za koju je u Serie B upisao 13 nastupa te po jedan pogodak i asistenciju. Iako prema pisanju 24sata još nisu dogovoreni svi detalji, povratak u Lokomotivu čini se vrlo izglednim.

Za Lokomotivu je od 2014. do 2017. odigrao 94 utakmice u svim natjecanjima te zabio 28 pogodaka uz sedam asistencija.