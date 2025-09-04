Nekadašnji kapetan Rijeke postaje Petkovićev suigrač?

Podijeli :

JoaquimxFerreira via Guliver

Četiri dana nakon što je Ivan Smolčić dobio poziv Zlatka Dalića, njegov brat blizanac Hrvoje na pragu je promjene kluba.

Talijanski insajder Lorenzo Lepore objavio je da branič Eintrachta odlazi na jednogodišnju posudbu u turski Kocaelispor, nakon što je propao transfer u Jagielloniju.

Dalić za utakmice s Crnom Gorom i Farskim otocima pozvao Ivana Smolčića VIDEO / Petković opet zabio i spasio svoj Kocaelispor poraza na samom kraju!

Novi prvoligaš već je doveo Brunu Petkovića, ali sezonu je otvorio slabije – s jednim bodom u četiri kola. Smolčić je ljetos bio povezivan s Widzewom, Anderlechtom i Jagiellonijom, no dogovori su propali.

Bivši kapetan Rijeke stigao je u Eintracht 2022. za 2,5 milijuna eura, odigrao 32 utakmice i zabio dva gola, a prošlu je sezonu proveo na posudbi u LASK-u. Sada ga, izgleda, čeka nova epizoda, i to u Turskoj.

