Nekadašnji igrač Hajduka stigao do najveće titule u karijeri s klubom koji je ispao od Rijeke u KL

Omonia je novi prvak Cipra, a naslov slavi i Stefan Simić, bivši stoper Hajduka koji je u klub iz Nikozije stigao početkom 2025. godine. Omoniji je to 22. naslov prvaka u klupskoj povijesti i prvi nakon pet godina.

Hajduk i Varaždin danas bi mogli ispisati povijest domaćeg nogometa, a Garcia priprema iznenađenje? VIDEO / Pogledajte kako je Rijeka u manje od pola sata slomila Omoniju

Samom Simiću je ovo treći trofej u seniorskoj karijeri. Podsjetimo, u Hajduku je igrao od 2019. do 2023. godine, upisao 92 nastupa i tri pogotka te osvojio dva Kupa.

U karijeri je još nosio dresove Varesea, Mouscrona, Crotonea, Milana, Eibara i ciparske Karmiotisse.

Inače, Omonia je ove sezone u Konferencijskoj ligi igrala protiv Rijeke, gdje je u dvomeču 1/16 finala poražena ukupno s 4:1 od momčadi Victora Sancheza.