Nekadašnji igrač Hajduka i Rijeke: Bod protiv Varaždina ipak ima veliku vrijednost

HNK Hajduk Split

Hajduk nije uspio doći do pobjede u Varaždinu.

Ekipe su podijelile bodove (1:!) golovima Vuka i Livaje, ali treba napomenuti kako su Splićani od 17. minute bili s igračem manje na terenu nakon što je pocrvenio Ismael Diallo.

Utakmicu je za Dalmatinski portal komentirao bivši igrač Hajduka i Rijeke Luka Vučko. On je s obzirom na sve okolnosti bio zadovoljan bodom.

“Na kraju, bez obzira što nam je bod mali u situaciji kada je sve manje kola do kraja, kada sumiramo da smo zbog gluposti Dialla igrali skoro cijelu utakmicu sa igračem manje, da je momčad fenomenalno trčala, grizla, borila se, treba priznati da taj bod ipak ima veliku vrijednost i čekamo Rijekinu utakmicu s Istrom, koja također neće biti lagana. Do kraja prvenstva će svi još gubiti bodove, liga je ove godine dosta izjednačena i nema laganih utakmica”, napisao je pa dodao.

“Hajduk koji se bori za prvaka završava utakmicu sa Silićem, Skelinom, Prpićem, Pukštasom, Durdovom i Brajkovićem na terenu, Hrgović je igrao od početka i zamijenjen u sudačkoj nadoknadi i to je ogromno, veliko bogatstvo kluba i iskustvo za njih. To je put kojim klub treba ići, nevezano hoćemo li osvojiti prvenstvo ili ne, a najveće zasluge za to idu treneru Gattusu, koji je prepoznao njihovu vrijednost i pokazao da se ne boji gurati mladost i zbog toga ima veliki plus u mojim očima. Liga nije završena, ima još šest teških utakmica i vjerujem da će Hajduk biti u igri do kraja, do zadnjeg kola”, zaključio je.