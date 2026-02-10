Nekadašnji igrač Dinama preuzeo belgijskog velikana

Podijeli :

xNicoxVereeckenx via Guliver

Prvi izazov čeka ga u četvrtak u uzvratu polufinala Kupa kod Royala u Antwerpu, koji brani 1:0 prednost iz prvog susreta.

Jeremy Taravel, 38-godišnji bivši francuski nogometaš, hrvatskoj nogometnoj javnosti najpoznatiji je po igrama za Dinamo, gdje je od 2014. do 2016. odigrao 56 utakmica, zabio četiri gola i osvojio tri titule prvaka. Karijeru je završio 2022. u belgijskom Mouscronu, a nakon toga se posvetio trenerskom poslu.

Sada je ostvario najveći iskorak u karijeri – postao je prvi trener Anderlechta, jednog od najvećih belgijskih klubova, gdje je ranije igrao više od deset sezona i dobro je poznato lice. Klub je trenutno četvrti u ligi, s 16 bodova zaostatka za Union St. Gilloiseom, a momčad vrijedi 96 milijuna eura po Transfermarktu.

Taravel je prethodno bio pomoćnik Ivanu Leki u Standard Liegeu, a potom i bivšem igraču Zagreba Besniku Hasiju u Anderlechtu. Nakon što je Hasi dobio otkaz, a njegov nasljednik Edward Still brzo otišao u Watford, Taravel je privremeno preuzeo mjesto prvog trenera.