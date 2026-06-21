Nekadašnji četvrtfinalist Lige prvaka nakon osam godina izborio povratak u La Ligu

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U sjeni Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi, u subotu navečer odigrana je uzvratna utakmica finala doigravanja u španjolskoj La Ligi. Tamo su sudjelovali Almeria i Malaga, a nakon remija u prvoj utakmici, Malaga je na gostovanju tražila pobjedu koja bi ih vratila u elitni rang. Do toga su na kraju i došli te su slavili s 2:1.

Prvo poluvrijeme završilo je bez golova što je značilo da je Almeria, zbog bolje pozicije u regularnoj sezoni, u tom trenutku bila novi član La Lige. Međutim, u 65. minuti Malaga je povela.

Za 1:0 je pogodio Chupete na asistenciju Joaquina Munoza. Strijelac prvog gola je samo šest minuta kasnije bio u ulozi asistenta. Njegova lopta pronašla je Davida Larrubiju i Malaga je bila sve bliže prolasku u La Ligu.

Nešto stresnije razdoblje za goste došlo je u 76. minuti jer je tada Leo Baptistao pogodio za 2:1. Međutim, Almeria, u kojoj vlasnički udio ima i Cristiano Ronaldo, nije uspjela izjednačiti i Malaga je sačuvala prednost i izborila povratak u La Ligu.

To su učinili nakon osam godina izbivanja. Iz La Lige su ispali u sezoni 2017./2018., a pali su i do treće lige. Ipak, četvrtfinalist Lige prvaka iz sezone 2012./2013. se ponovno probudio te će iduće sezone zajedno s Racing Santanderom i Deportivom La Corunom biti novi član elitnog ranga Španjolske.