Nećak Milorada Dodika i predsjednik NS BiH o izostanku Srba s popisa: To su gluposti, Barbarezov otac je Srbin

N1/H.M.

Vico Zeljković, predsjednik Nogometni savez Bosne i Hercegovine, odbacio je tvrdnje srpskih medija da u reprezentaciji BiH nema igrača srpske nacionalnosti nakon velikog uspjeha i plasmana u baraž za Svjetsko prvenstvo.

Istaknuo je kako su brojni nogometaši srpske nacionalnosti dobivali pozive, ali su ih sami odbijali. Među njima su David Vuković, Vladan Kovačević, Svetozar Marković i Srđan Babić.

Zeljković, koji je inače nećak Milorad Dodik, naglasio je da se sport ne smije miješati s politikom:

“Napravili smo veliki rezultat i umjesto da se o tome govori – jer smo u baražu izbacili Italija – fokus se prebacuje na druge teme. U reprezentaciji trebaju igrati najbolji i svi koji žele igrati su u konkurenciji.”

Dodao je i da tvrdnje o izostanku Srba nisu točne, istaknuvši da u stručnom stožeru izbornika Sergej Barbarez rade i Ninoslav Milenković te Siniša Mrkobrada, koji su srpske nacionalnosti. Također je podsjetio da je Jovo Lukić bio pozvan za baraž, ali nije igrao zbog ozljede ruke.

“Besmisleno je uopće raspravljati tko je koje nacionalnosti. Nažalost, takve teme su i dalje prisutne na ovim prostorima, ali mi moramo raditi profesionalno i imati jasan plan”, poručio je.

Na kraju se osvrnuo i na odnos s Dodikom, naglasivši da mu rodbinska veza nije utjecala na karijeru: “To mi nije ni pomoglo ni odmoglo. S njim razgovaram o sportu jer ga voli, posebno košarku.”