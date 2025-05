‘Ne volim što se Gattuso toliko razapinje u javnosti jer mislim da je napravio više dobrih stvari nego loših’

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / HNK Hajduk

Tri su kola do kraja SHNL-a, Rijeka na prvom mjestu ima bod više od Dinama i tri više od Hajduka.

Mario Rac (38), jedan od najperspektivnijih mladih trenera u Hrvatskoj u razgovoru za Net.hr dao je svoj sud o Hajduku, Rijeci i Dinamu. Rac je posljednji angažman imao u NK Sesvete, a prokomentirao je i ostale klubove u SHNL-u, kao i brojne trenere.

“S trenerske strane mi je malo žao Hajduka, iako su još u konkurenciji da mogu osvojiti naslov, ali bit će to jako teško”, rekao je Rac pa dodao kako se Gattusa previše kritizira.

“Iskreno, ne volim što se Gennaro toliko razapinje u javnosti jer mislim da je napravio više dobrih stvari nego loših. Doveo je Hajduk u borbu za titulu, promovirao je veliki broj mladih igrača, ne znam kad je toliko mladih igrača igralo u Hajduku.

Koliko sam dobio informaciju iz kluba, svi ga obožavaju. Ima isti pristup od čistačice, ekonoma do predsjednika. Ona situacija kad je igračima kupio mobitele, oni vjerojatno svi imaju da si sami mogu kupiti, ali kad ti to kupi trener, onda je to posebni ljudski dodir. Dosta su kiksali sad u zadnje vrijeme na ‘manjim’ utakmicama. Derbi k’o derbi, uvijek može otići na jednu ili drugu stranu. Da je Durdov zabio onu šansu vjerojatno bi sad pričali drugačije, da je Trajkovski u onoj situaciji reagirao bolje isto bi pričali drugačije.”