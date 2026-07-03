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xBorisxKovacevx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu nakon dramatičnog poraza 2:1 od Portugala u susretu šesnaestine finala.

Izabranici Zlatka Dalića poveli su u 53. minuti pogotkom Ivana Perišića i držali prednost koja ih je vodila među 16 najboljih. No, Portugal je u 68. minuti stigao do izjednačenja kada je Cristiano Ronaldo realizirao kazneni udarac.

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Kada se činilo da će pobjednika odlučiti produžeci, Portugal je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zadao odlučujući udarac. Gonçalo Ramos zabio je za 2:1 i odveo svoju reprezentaciju u osminu finala.

Ipak, ni tu nije bio kraj drami. U posljednjim sekundama utakmice Joško Gvardiol zatresao je portugalsku mrežu i izazvao erupciju oduševljenja među hrvatskim navijačima. No, nakon pregleda VAR snimke pogodak je poništen jer je Mario Pašalić, koji je asistirao, bio u zaleđu.

“Ne mogu opisati koliko sam bijesan! Da sam bio uz teren, sucu bih kosu počupao, cijelu je utakmicu natezao, sve što je mogao sudio je u korist Portugala. Sramota! Koliko bi penala nakon kornera bilo svirano na ovom prvenstvu kad bi Vlašićevo povlačenje postavili kao kriterij? Ne mogu se nikako pomiriti s takvim stvarima”, napisao je za Sportske novosti hrvatski trener Krunoslav Jurčić.

Osvrnuo se i na poništeni gol Hrvatske za 2:2:

“Čitam da je čip taj koji kaže da je Matanović dirao loptu glavom, ne znam što bih više rekao o svemu tome. Suci su s novom tehnologijom sve češće u centru pažnje, ispadaju važniji od igrača. Zar je to postao smisao nogometa? Nikako se ne mogu pomiriti s onim što je norveški sudac napravio od naše utakmice s Portugalom.”